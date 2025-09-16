Atletism. Andrea Miklos a ratat calificarea în finala probei de 400 m la Campionatele Mondiale

La 400 m, Andrea Miklós a reuşit cel mai bun timp al sezonului, 50,90 secunde, dar performanţa nu a fost suficientă pentru calificarea în finală, atleta clasându-se pe locul 18, la peste o secundă de ultima poziţie care i-ar fi adus prezenţa în finală.

Românca a alergat în cea de-a treia serie, dominată de americanca Sydney McLaughlin-Levrone, care a stabilit cel mai bun rezultat mondial al anului: 48,29 secunde, ocupând prima poziţie în semifinale.

La triplusalt, Taloş a înregistrat 13,85 m (+0,6),clasându-se pe locul 15, la doar 15 centimetri de calificarea în faza următoare.

Diana Ion a încheiat pe poziţia a 26-a, cu 13,64 m (+0,3).

Cele mai bune performanţe ale calificărilor au aparţinut cubanezei Leyanis Pérez Hernández, cu 14,66 m, şi campioanei olimpice şi deţinătoare a recordului mondial Yulimar Rojas (Venezuela), cu 14,49 m.