Atletism. Duplantis vizează bariera de 6,30 m: Nu mi-a fost niciodată frică să sar peste clădiri

Sportivul de 25 de ani va concura sâmbătă în etapa Diamond League de la Chorzów (Polonia).

„Nu am niciun fel de teamă. Îmi place să caut noi provocări și să îmi împing limitele. Înaintea marilor competiții dorm prost, dar odată pe pistă am încredere totală. Negativitatea este cel mai mare inamic”, a spus campionul olimpic pentru Gazzetta dello Sport, atletul suedez câștigând ultimele 36 de concursuri la care a participat și având 115 sărituri reușite peste 6 metri în carieră.

Vorbind despre rivalul său Emmanouil Karalis, devenit al patrulea atlet din istorie cu o săritură de peste 6,08 m, Duplantis a subliniat respectul reciproc și faptul că performanțele grecului reprezintă „un stimulent suplimentar”.

„Nu mă opresc la ce am realizat, vreau să fiu și mai bun. Iar la Tokyo, luna viitoare, în fața unui stadion plin, cred că voi avea condițiile pentru încă un record”, a mai spus suedezul despre participarea la Campionatele Mondiale din Japonia, care sunt programate în septembrie.