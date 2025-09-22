Balonul de Aur 2025: Aitana Bonmatí câștigă din nou Balonul de Aur / PSG, cel mai bun club din lume

UPDATE 23:35 Aitana Bonmatí câștigă din nou Balonul de Aur

Spaniola Aitana Bonmatí (FC Barcelona) a câștigat din nou Balonul de Aur, al treilea trofeu consecutiv.

Pe locul al doilea s-a clasat Mariona Caldentey (Arsenal), colega sa din naționala Spaniei.

Aitana Bonmatí a devenit prima jucătoare din istorie care reușește să câștige Balonul de Aur de trei ori consecutiv. În fotbalul masculin, doar Lionel Messi și Michel Platini au mai atins această performanță.

UPDATE 23:10 Cele mai bune cluburi ale sezonului

Arsenal a câștigat trofeul pentru cel mai bun club feminin al anului, în timp ce Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club masculin, după sezonul istoric în care a reușit tripla și primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa.

UPDATE 23:00 Pajor și Gyökeres, laureați cu Trofeul Gerd Müller

Au fost anunțați câștigătorii Trofeului Gerd Müller, distincție acordată celui mai bun marcator al sezonului la nivel de club și echipă națională.

La masculin, trofeul a fost câștigat de suedezul Viktor Gyökeres, actual atacant al lui Arsenal și fost jucător al lui Sporting Lisabona, după un sezon impresionant cu 54 de goluri în 52 de meciuri.

La feminin, premiul i-a revenit polonezei Ewa Pajor (FC Barcelona).

UPDATE 22:50 Donnarumma și Hampton au câștigat trofeele pentru cei mai buni portari

Gianluigi Donnarumma a câștigat Trofeul Iashin, distincția pentru cel mai bun portar, ca recompensă pentru evoluțiile sale din sezonul excepțional reușit de Paris Saint-Germain în 2024–2025.

La feminin, trofeul i-a revenit englezoaicei Hannah Hampton (Chelsea), răsplătită pentru prestațiile remarcabile de la Euro 2025 din Elveția și pentru titlul cucerit cu Chelsea.

UPDATE 22:30 Antrenorii anului

Premiile pentru cei mai buni antrenori ai anului au fost anunțate la gala de la Paris.

La masculin, trofeul pentru cel mai bun antrenor i-a revenit lui Luis Enrique, tehnicianul lui Paris Saint-Germain, recompensat pentru sezonul în care a reușit tripla și a adus clubului parizian primul trofeu al Ligii Campionilor.

Antrenorul spaniol nu a fost prezent la ceremonie, fiind cu echipa sa la Marsilia pentru meciul amânat din campionatul Franței.

Sarina Wiegman, selecționerul naționalei feminine a Angliei, a câștigat trofeul pentru succesul obținut la Campionatul European din Elveția.

UPDATE 22:15 Lamine Yamal a câștigat trofeul Kopa

Lamine Yamal a obținut primul trofeu al serii, câștigând din nou trofeul Kopa, distincția acordată celui mai bun jucător din lume sub 21 de ani.

Starul Barcelonei își păstrează astfel premiul pentru al doilea an consecutiv.

Fotbalistul este considerat și unul dintre favoriții la marele trofeu al serii.

UPDATE 20:30 Organizatorii au anunțat deja clasamentul până la locul 11, iar acum au rămas în cursa pentru trofeu doar zece jucători.

În lupta finală pentru Balonul de Aur se regăsesc:

– Ousmane Dembélé (PSG, Franța)

– Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City, Italia)

– Achraf Hakimi (PSG, Maroc)

– Kylian Mbappé (Real Madrid, Franța)

– Nuno Mendes (PSG, Portugalia)

– Cole Palmer (Chelsea, Anglia)

– Raphinha (FC Barcelona, Brazilia)

– Mohamed Salah (Liverpool, Egipt)

– Vitinha (PSG, Portugalia)

– Lamine Yamal (FC Barcelona, Spania)

UPDATE Organizatorii Balonului de Aur au început să publice clasamentul, în ordine descrescătoare.

30. Michael Olise – Bayern Munchen, Franța

29. Florian Wirtz – Liverpool/Bayer Leverkusen, Germania

28. Virgil van Dijk – Liverpool, Țările de Jos

27. Declan Rice – Arsenal, Anglia

26. Erling Haaland – Manchester City, Norvegia

25. Denzel Dumfries – Inter, Țările de Jos

24. Fabián Ruiz – PSG, Spania

23. Jude Bellingham – Real Madrid, Anglia

22. Alexis Mac Allister – Liverpool, Argentina

21. Serhou Guirassy – Borussia Dortmund, Guineea

20. Lautaro Martínez – Inter, Argentina

19. João Neves – PSG, Portugalia

18. Scott McTominay – Napoli, Scoția

17. Robert Lewandowski – FC Barcelona, Polonia

16. Vinícius Júnior – Real Madrid, Brazilia

15. Viktor Gyökeres – Sporting/Arsenal, Suedia

14. Désiré Doué – PSG, Franța

13. Harry Kane – Bayern Munchen, Anglia

12. Khvicha Kvaratskhelia – PSG/Napoli, Georgia

11. Pedri – FC Barcelona, Spania

Știrea inițială: La masculin, principalii favoriți sunt francezul Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), considerat candidatul numărul unu după ce a câștigat Liga Campionilor și titlul în Ligue 1, și tânărul spaniol Lamine Yamal (FC Barcelona), aflat la primul sezon complet de excepție.

În cursa pentru trofeu se mai află brazilianul Raphinha (Barcelona), egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), englezul Harry Kane (Bayern Munchen) și francezul Kylian Mbappé (Real Madrid).

Paris Saint-Germain este clubul cel mai bine reprezentat în cadrul tuturor categoriilor, cu nouă jucători, egalând recordul stabilit de Real Madrid în 2018. Reprezentanții PSG nu vor fi, însă, la gala de la Paris, urmând să evolueze, în deplasare, în derbiul din campionatul francez cu Marseille, chiar de la ora 21:00, după ce meciul a fost amânat duminică, din cauza ploilor abundente.

La feminin, trei nume se regăsesc printre principalele favorite la trofeu: iberica Aitana Bonmatí (Barcelona), de două ori câștigătoare a trofeului și favorită pentru un al treilea succes consecutiv, englezoaica Alessia Russo (Arsenal), campioană europeană și câștigătoare a Ligii Campionilor, și o altă sportivă spaniolă, Alexia Putellas (Barcelona), laureată în 2021 și 2022.

Alte jucătoare cu șanse notabile sunt Clàudia Pina (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea) și Mariona Caldentey (Arsenal).

Votul este realizat de jurnaliști specializați din primele 100 de țări din clasamentul FIFA, pe baza performanțelor individuale, a palmaresului colectiv și a fair-play-ului.

Evenimentul este organizat de France Football, împreună cu forul european de fotbal UEFA.