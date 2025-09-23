Balonul de Aur 2025: PSG spulberă orice concurență, cu cinci fotbaliști în top 10, o premieră după Bayern în 2014

Proaspăt câștigător al trofeului, Ousmane Dembélé (locul 1) aduce clubului parizian primul Balon de Aur din istorie, în timp ce colegul său Vitinha a urcat pe podium, clasându-se pe locul 3. Portughezul a fost devansat doar de englezul Jude Bellingham (Real Madrid). În top 10 s-au mai regăsit Achraf Hakimi (6), Gianluigi Donnarumma (9) – desemnat și cel mai bun portar al lumii, câștigător al Trofeului Yashin – și Nuno Mendes (10).

Această prezență masivă reflectă sezonul impresionant al parizienilor, încununat de un cvadruplu istoric: Ligue 1, Cupa Franței, Supercupa Franței și, în premieră, Liga Campionilor, câștigată pe 31 mai, la Londra, cu 5-0 în finala cu Inter Milano.

Ultima echipă care a reușit să aibă cinci jucători în top 10 a fost Bayern München în 2014, prin Manuel Neuer (3), Arjen Robben (4), Thomas Müller (5), Philipp Lahm (6) și Toni Kroos (9), toți campioni mondiali cu Germania în acel an.