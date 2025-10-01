Biletele pentru Cupa Mondială FIFA 2026 au fost puse în vânzare miercuri, cu numeroase necunoscute

Biletele pentru Cupa Mondială FIFA 2026 au fost puse în vânzare miercuri, chiar dacă doar jumătate dintre cele 48 de echipe calificate au fost stabilite, iar programul meciurilor va fi definitivat în decembrie.

Fanii selectați printr-o loterie la care au aplicat 4,5 milioane de persoane, potrivit datelor prezentate în septembrie de FIFA, au acum prima șansă de a achiziționa bilete.

Prețurile variază între 60 de dolari pentru meciurile din faza grupelor și 6.730 de dolari pentru finală, cu posibilitatea ajustării dinamice în funcție de cerere. În plus, bilete pot fi obținute prin programe de fidelitate.

În afară de țările gazdă – SUA, Canada și Mexic –, doar câteva echipe sunt deja calificate, inclusiv Argentina, Brazilia și Japonia, rămânând 30 de locuri neocupate.

În total, se estimează că vor fi disponibile 7,1 milioane de locuri pentru cele 104 meciuri programate în 16 orașe din America de Nord.

Există însă și incertitudini privind vizele și securitatea: oficialii americani au recomandat turiștilor să aplice din timp pentru viză, iar președintele Donald Trump a sugerat posibilitatea schimbării orașelor gazdă dacă acestea ar fi considerate nesigure, potrivit AP. Orașele programate includ East Rutherford, Houston, Miami Gardens, Seattle, Philadelphia și altele.

După perioada de la începutul lunii octombrie, faza următoare de vânzare a biletelor va avea loc între 27 și 31 octombrie, iar după tragerea la sorți din 5 decembrie biletele vor fi disponibile și pe principiul „primul venit, primul servit”, precum și printr-o platformă oficială de revânzare.

Turneul final al Cupei Mondiale este programat între 11 iunie și 19 iulie 2026.