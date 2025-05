Bogdan Andone, de la FC Argeș, desemnat antrenorul sezonului în Liga 2

FRF a prezentat miercuri echipa sezonului din Liga 2/ CFC Argeș și Csikszereda Miercurea Ciuc, cele două formații promovate direct în primul eșalon, au fiecare câte trei reprezentanți în primul 11 ideal. Steaua București e prezentă prin doi fotbaliști, în vreme ce FC Voluntari închide lista formațiilor de play-off, cu o nominalizare.

Iată echipa ideală a sezonului:

Portar: Cătălin Straton (CFC Argeș);

Fundași: Igor Armaș (FC Voluntari), Mario Tudose (CFC Argeș), Raul Palmeș (FK Csikszereda);

Mijlocași: Anderson Ceará (FK Csikszereda), Alexandru Neacșa (Corvinul Hunedoara), Dani Iglesias (Steaua București), Robert Moldoveanu (CFC Argeș);

Atacanți: Matko Babić (CSC Șelimbăr), Jozef Dolný (FK Csikszereda), Bogdan Chipirliu (Steaua București).

Bogdan Andone, hehnicianul de 50 de ani de la CFC Argeș, a sosit la echipa piteșteană după ce se jucaseră primele trei etape din sezonul regular și după plecarea lui Nicolae Dică. La finalul primei părți a sezonului, încheiată cu calificarea în play-off, CFC Argeș cu Bogdan Andone pe bancă s-a mobilizat exemplar reușind un parcurs în lupta pentru promovare care a anihilat concurența.

Echipa a câștigat play-off-ul după șapte victorii, două remize și o singură înfrângere, primind astfel trofeul de campioană a Ligii 2 și obținând promovarea directă în primul eșalon.

FRF notează că, per total, Andone are o medie de aproape 2 puncte câștigate per meci cu CFC Argeș dar, și mai impresionant, a pierdut numai două meciuri din septembrie 2024 până acum, în Liga 2, pe banca argeșenilor.