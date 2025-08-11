Superliga de fotbal: FC Botoșani a obținut a doua victorie din noul sezon

FC Botoșani a obținut a doua victorie din noul sezon după ce a învins formația FC Argeș. Partida din etapa a V-a s-a disputat luni, la Botoșani.

Partida FC Botoșani-FC Argeș s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Scorul a fost deschis de Ștefan Bodișteanu în minutul 18, iar Sebastian Mailat a făcut 2-0 în prelungirile primei reprize. Atacantul tunisian Adel Bettaieb a redus din diferență în minutul 83, dar gazdele au înscris din nou un minut mai târziu prin Zoran Mitrov.

În urma acestui rezultat, moldovenii au urcat pe locul 5 în clasamentul Superligii. Ei au 8 puncte adunate în cinci partide. FC Argeș este pe locul 9 cu 6 puncte.

Luni seara, de la ora 21.30, va fi ultima partidă a etapei a V-a. Oțelul Galați va întâlni pe teren propriu formația Rapid București

Tot în Superliga de fotbal, duminică, Universitatea Craiova a învins formația FC Hermannstadt, scor 1-0, iar FCSB a pierdut pe teren propriu partida cu Unirea Slobozia, 0-1.

Sâmbătă s-au disputat meciurile UTA Arad-Farul Constanța, scor 2-1, și U Cluj-Petrolul Ploiești, scor 1-1.

Vineri, în prima partidă a etapei a V-a, Dinamo a învins în deplasare formația Metaloglobus cu 1-0.