FC Botoșani-FC Argeș, luni, de la ora 19.00, în Superligă

În 14 aprilie 2025, FC Botoșani – Oțelul 0-1, a fost singura înfrângere suferită de elevii lui Leo Grozavu în 2025 pe teren propriu, în rest au patru victorii și șase rezultate de egalitate.

FC Argeș se deplasează în Botoșani, pentru duelul de pe ,,Municipalul” din localitate, având un moral excelent, asta după ce s-a impus în ultimele două runde, 2-0 pe terenul CFR-ului și 3-1 cu FK Csikszereda.

FC Botoșani și FC Argeș s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de patru ori s-au impus moldovenii, de două ori au câștigat piteștenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.