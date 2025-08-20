Milanov, Mihai (Dinamo) și Cristea (U Cluj), suspendați câte o etapă după eliminările din etapa 6

Comisia de Disciplină a FRF i-a sancționat miercuri pe jucătorii Milanov Georgi, Mihai Cristian (ambii, de la Dinamo) și Lucian Iulian Cristea (Universitatea Cluj) cu suspendări de câte un meci și penalități sportive de 740 de lei fiecare, ca urmare a eliminărilor primite în partidele din Superligă.

Georgi Milanov și Cristian Mihai au fost eliminați pentru cumul de cartonașe galbene în meciul pe care Dinamo l-a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu UTA, în etapa a șasea din Superligă.

Iulian Cristea a fost eliminat direct în minutul 10, după un fault din postura de ultim apărător, în partida câștigată, în cele din urmă, de echipa sa, U Cluj, în deplasare, cu Farul Constanța, scor 1-0.