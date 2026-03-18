Braga întoarce rezultatul din tur cu Ferencváros și se califică în sferturile Europa League

După ce pierduse turul din Ungaria cu 0-2, Braga a întors complet soarta calificării pe teren propriu, dominând autoritar partida disputată pe Estádio Municipal.

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Ricardo Horta, care a reușit dubla în partea secundă (53).

Între cele două reușite ale căpitanului echipei portugheze, Florian Grillitsch (15) și Gabri Martínez (34) au majorat avantajul, stabilind scorul pauzei la 3-0.

Portughezii au controlat jocul pe toată durata partidei, în timp ce formația maghiară nu a reușit să reacționeze, fiind dominată atât la posesie, cât și la ocazii.

În urma acestui rezultat, Braga se impune cu 4-2 la general și avansează în sferturile competiției, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Real Betis și Panathinaikos.

Românul Marius Corbu, transferat recent la Ferencváros, nu a fost inclus pe lista UEFA.

Meciul a fost devansat pentru ziua de miercuri, decizie determinată de măsuri organizatorice și de securitate impuse de UEFA, având în vedere proximitatea geografică dintre Braga și orașul Porto. FC Porto are, la rândul său, programat meciul retur din optimile Europa League, cu Stuttgart, partidă care urmează să se desfășoare joi, de la ora 22:00.