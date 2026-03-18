Braga întoarce rezultatul din tur cu Ferencváros și se califică în sferturile Europa League

Formația portugheză Braga a reușit o revenire spectaculoasă și s-a calificat în sferturile de finală ale UEFA Europa League, după ce a învins, miercuri seară, categoric pe Ferencváros, scor 4-0, în manșa retur a optimilor.
Foto: Sporting Braga
Petre Apostol
18 mart. 2026, 19:46, Sport

După ce pierduse turul din Ungaria cu 0-2, Braga a întors complet soarta calificării pe teren propriu, dominând autoritar partida disputată pe Estádio Municipal.

Gazdele au deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Ricardo Horta, care a reușit dubla în partea secundă (53).

Între cele două reușite ale căpitanului echipei portugheze, Florian Grillitsch (15) și Gabri Martínez (34) au majorat avantajul, stabilind scorul pauzei la 3-0.

Portughezii au controlat jocul pe toată durata partidei, în timp ce formația maghiară nu a reușit să reacționeze, fiind dominată atât la posesie, cât și la ocazii.

În urma acestui rezultat, Braga se impune cu 4-2 la general și avansează în sferturile competiției, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Real Betis și Panathinaikos.

Românul Marius Corbu, transferat recent la Ferencváros, nu a fost inclus pe lista UEFA.

Meciul a fost devansat pentru ziua de miercuri, decizie determinată de măsuri organizatorice și de securitate impuse de UEFA, având în vedere proximitatea geografică dintre Braga și orașul Porto. FC Porto are, la rândul său, programat meciul retur din optimile Europa League, cu Stuttgart, partidă care urmează să se desfășoare joi, de la ora 22:00.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Cataramă aruncă bomba: Soluția pentru România ar fi un guvern PNL-AUR/Progresiștii trebuie scoși de la guvernare
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor