Campioana mondială la înot, suspendată 90 de zile după ce a furat produse cosmetice

Campioana mondială italiană la înot din 2022, Benedetta Pilato, și o colegă de echipă, Chiara Tarantino, au fost suspendate joi pentru 90 de zile de către federația italiană de natație, după ce au fost prinse furând produse cosmetice de la aeroportul din Singapore, potrivit AFP.

Incidentul s-a petrecut la întoarcerea de la campionatele mondiale, unde câștigase bronz.

Cele două înotătoare au fost prinse în flagrant la întoarcerea de la campionatele mondiale din acest an, unde Pilato, în vârstă de 20 de ani, câștigase medalia de bronz la 50 m bras. Incidentul a avut loc pe 14 august, când cele două sportive au furat două produse cosmetice dintr-un magazin duty-free din aeroportul din Singapore.

Poliția din Singapore le-a reținut imediat, iar înotătoarele au putut să se întoarcă în Italia abia pe 20 august, după intervenția autorităților italiene.

„Având în vedere faptele revelate de anchetă și cooperarea celor două sportive, care și-au recunoscut responsabilitatea, procurorul federației italiene de înot a decis să le suspende pentru 90 de zile de la toate activitățile începând de astăzi”, a anunțat federația.

Sancțiunea le va împiedica pe Pilato și pe Tarantino, în vârstă de 23 de ani, să participe la campionatele europene de înot în bazin scurt, care vor avea loc în decembrie în Polonia.

După incident, Pilato a declarat pe rețelele de socializare că a fost „implicată în furt independent de voința” ei.

Campioana mondială la 100 m bras de la Budapesta din 2022 a recunoscut totuși gravitatea faptei.

„Din această experiență, am învățat lecții importante despre prudență, responsabilitate individuală și valoarea persoanelor din jurul meu”, a scris înotătoarea italiană.