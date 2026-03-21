Campioană olimpică la box, autorizată din nou să concureze la feminin după controverse legate de gen

Decizia a fost confirmată de World Boxing, organism recunoscut de Comitetul Internațional Olimpic, după ce experții medicali independenți au concluzionat că sportiva este „eligibilă pentru a concura la categoria feminină”, notează AFP.

Federația taiwaneză de box a salutat verdictul, descriindu-l drept „o ușurare imensă” pentru sportivă.

„Suntem bucuroși că experții medicali independenți au analizat în detaliu toate elementele și au confirmat că este de sex feminin de la naștere”, se arată în comunicat.

În urma acestei decizii, Lin Yu-ting va putea participa la Campionatele Asiei de box de la Ulan Bator, în Mongolia, programate să înceapă pe 28 martie – prima sa competiție internațională după JO de la Paris.

Sportiva s-a aflat în centrul unei controverse similare alături de pugilista algeriană Imane Khelif, ambele campioane olimpice la Paris. Cele două au fost excluse anterior de la Campionatele Mondiale din 2023 organizate de IBA, pe motiv că nu ar fi îndeplinit criteriile de eligibilitate.

În schimb, CIO le-a permis să concureze la Jocurile Olimpice, considerând că au fost victimele „unei decizii bruște și arbitrare”.

Controversa a fost amplificată de noile reguli introduse de World Boxing, care impun sportivilor de peste 18 ani efectuarea unor teste genetice pentru stabilirea sexului la naștere. În cazul lui Lin Yu-ting, o procedură de apel și analiza documentelor de către comisia medicală au dus la revizuirea deciziei inițiale.

Secretarul general al World Boxing, Tom Dielen, a confirmat oficial: „În urma procedurii de apel (…) putem confirma că această sportivă este eligibilă pentru a concura în categoria feminină la competițiile World Boxing”.

World Boxing, înființată în 2023, va organiza și competițiile de box la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, după recunoașterea provizorie primită din partea CIO.