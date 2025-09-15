Campioana României la volei feminin Volei Alba Blaj participă la un turneu internațional în Ungaria

Campioana României la volei feminin, Volei Alba Blaj, a anunțat luni că va participa la un turneu internațional găzduit de campioana Ungariei, Vasas Óbuda Budapesta, în perioada 26-28 septembrie.

La turneul din Ungaria, echipa din Blaj se va confrunta cu Dresdner SC 1898 (Germania), AO Thiras (Grecia) și echipa gazdă Vasas Óbuda Budapesta.

Volei Alba Blaj a câștigat, la finalul săptămânii trecute, primul amical al presezonului, la Târgu Mureș, în compania nou-promovatei CSU Medicina. Formația pregătită de Guillermo Naranjo Hernández s-a impus clar, câștigând toate cele patru seturi jucate: 25-12, 25-21, 25-14, 25-15. Tehnicianul a rulat întreg lotul, fiecare jucătoare primind câte două seturi de joc.

De asemenea, campioana României va găzdui la Alba Blaj Arena, între 2 și 4 octombrie, Cupa Blajului 2025, competiție la care vor participa, alături de gazde, echipele CSM București și Corona Brașov.

Sezonul oficial din voleiul feminin românesc debutează pe 11 octombrie, cu Supercupa României, când Volei Alba Blaj, câștigătoarea eventului campionat–Cupă în 2024/2025, va întâlni pe CSO Voluntari, vicecampioana și finalista Cupei României. Meciul se va disputa la Alba Blaj Arena, de la ora 19:30.