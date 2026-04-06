Campion în 2014 la Monte Carlo, Stan Wawrinka este eliminat în turul întâi de Sebastián Báez

După un start promițător, elvețianul a condus cu 3-1 în primul set și a părut că își controlează jocul, însă adversarul său a revenit treptat în partidă. Wawrinka a fost trădat chiar de lovitura sa de rever în momentele-cheie, iar Báez a reușit să egaleze și să profite de erorile neforțate pentru a închide primul set cu 7-5.

În setul secund, Báez a început în forță și a preluat rapid controlul, distanțându-se la 3-0. Deși Wawrinka a revenit spectaculos, egalând la 5-5 cu ajutorul unui public care l-a susținut intens, finalul a aparținut tot argentinianului, care a gestionat mai bine momentele decisive și a închis partida în două seturi.

Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, triplu câștigător de Grand Slam, își va încheia cariera la finalul sezonului și a intrat pe tabloul principal al turneului datorită unui wild card, la 20 de ani de la debutul său.

Elvețianul a obținut singurul său titlu de nivel Masters 1000 la ediția din 2014 de la Monte Carlo, când l-a învins în finală pe compatriotul său, Roger Federer.

La finalul partidei cu Báez, organizatorii au difuzat un material video dedicat succesului lui Wawrinka din 2014.

„A fost de mult timp, dar sigur că îmi amintesc. A fost excepțional. Să am șansa să joc acea finală aici, la acest turneu extraordinar, și să o și câștig, va rămâne mereu una dintre cele mai frumoase amintiri din cariera mea”, a spus Wawrinka.

De partea cealaltă, Sebastián Báez, clasat pe locul 65 ATP, avansează în turul secund. El va avea o misiune dificilă în fața liderului mondial Carlos Alcaraz, într-un duel pentru calificarea în optimile de finală.