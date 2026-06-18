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Campionatul Mondial 2026: Ghana – Panama 1-0

Ghana a învins Panama în grupa L a Campionatului Mondial 2026 printr-un gol înscris în minutele de prelungiri.
Campionatul Mondial 2026: Ghana – Panama 1-0
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 iun. 2026, 04:38, Sport
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Caleb Yirenkyi a înscris singurul gol al partidei în minutul cinci al prelungirilor reprizei secunde, iar Ghana a învins Panama cu 1-0 în meciul de deschidere la Cupa Mondială, potrivit AP.

La sfârșitul unui meci cu puține ocazii de ambele echipe, Yirenkyi a înscris aducând victoria echipei sale.

Ghana a jucat fără mijlocașul Thomas Partey, căruia i s-a refuzat intrarea în Canada în așteptarea procesului său pentru acuzații de viol în Anglia.

Singurul șut pe poartă din prima repriză a venit la două minute după ce atacantul panamez Cecilio Waterman a prins o centrare joasă a lui Amir Murillo și a trimis mingea din centrul careului spre poartă. Ati-Zigi s-a aruncat în dreapta sa și a respins mingea cu palma.

Rezultatul plasează Ghana în fruntea Grupei L, alături de Anglia, care a învins Croația cu 4-2 mai devreme.

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