Campionatul Mondial de volei feminin. Italia învinge Slovacia și bifează a 30-a victorie consecutivă

Campioana olimpică Italia și-a început parcursul la Campionatul Mondial de volei feminin cu o victorie clară împotriva Slovaciei, vineri, scor 3-0 (25-20, 25-15, 25-17), bifând astfel a 30-a victorie consecutivă în competiții oficiale, după ultima înfrângere, din 1 iunie 2024, împotriva Braziliei.

În primul set, Danesi și coechipierele sale au avut nevoie de timp pentru a intra în ritm, întâmpinând câteva dificultăți la faza de break, dar setul s-a încheiat totuși 25-20, cu 5 puncte marcate de Egonu.

În setul doi, Italia și-a impus rapid autoritatea cu un break de 8-0, sprijinit de două blocaje câștigătoare ale lui Nervini. Antrenorul Julio Velasco a introdus strategia de schimb dublu (Orro și Egonu înlocuite cu Antropova și Cambi), iar Antropova s-a adaptat imediat, în timp ce Giovannini a debutat cu un punct direct din serviciu.

Al treilea set a fost doar o formalitate: Slovacia a continuat să greșească, iar Italia a gestionat meciul în siguranță, oferind șansa debutului și jucătoarei Omoruyi. În cele 62 de minute de joc, cea mai bună marcatoare a fost Paola Egonu, cu 15 puncte.

În prima zi a turneului final care are loc în Thailanda s-au mai înregistrat următoarele rezultate:

Franța – Puerto Rico 3-1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-14)

Argentina – Cehia 3-1 (18-25, 25-23, 25-17, 26-24)

Olanda – Suedia 3-2 (25-32, 25-27, 25-11, 21-21, 25-9)

Belgia – Cuba 3-0 (25-23, 25-14, 25-11)

Brazilia – Grecia 3-0 (25-18, 25-16, 25-16)

SUA – Slovenia 3-1 (25-23, 17-25, 25-22, 25-14)

Thailanda – Egipt 3-1 (25-15, 23-25, 25-15, 25-11)