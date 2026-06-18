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Campionatul Mondial: Elveția – Bosnia-Herțegovina 4-1

Elveția a învins Bosnia-Herțegovina (4-1) și și-a asigurat, cu patru puncte deja acumulate înainte de a înfrunta una dintre țările gazdă, Canada, calificarea în șaisprezecimile de finală.
Campionatul Mondial: Elveția – Bosnia-Herțegovina 4-1
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 00:53, Sport
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Rezerva Johan Manzambi a marcat primul său gol la Cupa Mondială cu un voleu excepțional în minutul 74, iar Elveția a erupt spre final pentru o victorie cu 4-1 asupra Bosniei-Herțegovina, joi, preluând controlul grupei sale, potrivit AP.

Rubén Vargas a marcat în minutul 84 pentru elvețieni, la scurt timp după ce Tarik Muharemovic a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, Bosnia rămânând cu 10 oameni. Manzambi a marcat din nou în minutul 90, la o pasă de la Vargas, iar căpitanul Granit Xhaka a transformat din penalty cu ultima lovitură de pedeapsă a meciului în prelungiri.

Ermin Mahmic a marcat în prelungiri în repriza secundă pentru Bosnia, care are încă șanse legitime de a ajunge în faza eliminatorie a celei de-a doua Cupe Mondiale, după ce a rămas în fața Elveției, o echipă mai bine clasată, până în repriza secundă.

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