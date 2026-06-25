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Canada pierde primul loc în grupă după înfrângerea cu Elveția și va juca în șaisprezecimile Cupei Mondiale la Los Angeles

Canada a cedat cu 2-1 în fața Elveției și a ratat șansa de a termina pe primul loc în Grupa B a Cupei Mondiale 2026. În urma rezultatului, gazdele vor disputa meciul din șaisprezecimile competiției la Los Angeles, în timp ce Elveția își păstrează avantajul de a continua fazele eliminatorii la Vancouver.
Canada pierde primul loc în grupă după înfrângerea cu Elveția și va juca în șaisprezecimile Cupei Mondiale la Los Angeles
Victor Dan Stephanovici
25 iun. 2026, 06:16, Sport
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Canada avea nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a încheia grupa pe primul loc și pentru a rămâne la Vancouver în prima săptămână a fazelor eliminatorii. Planurile selecționerului Jesse Marsch au fost însă date peste cap de repriza secundă excelentă a Elveției. Formația pregătită de Murat Yakin a deschis scorul la doar 40 de secunde după pauză, prin Ruben Vargas, iar Johan Manzambi a dublat avantajul după o serie de erori în defensiva canadiană, scrie The Guardian.

Elvetia – Canada,CM 2026. Sursa foto: X

Canada a reintrat în meci în minutul 76, când Promise David, introdus pe teren cu puțin timp înainte, a înscris primul său gol la un Campionat Mondial și a reaprins speranțele gazdelor. Finalul a fost unul tensionat, însă elvețienii au rezistat presiunii și au păstrat avantajul.

Davies, doar o diversiune tactică

La finalul partidei, Jesse Marsch a dezvăluit că Alphonso Davies, despre care afirmase anterior că va reveni pe teren, nu era pregătit să joace. Tehnicianul canadian a recunoscut că prezența căpitanului în lot a fost folosită și ca element tactic pentru a crea incertitudine în tabăra adversă. Selecționerul Elveției, Murat Yakin, a declarat însă că echipa sa s-a concentrat exclusiv asupra jocului din teren și că victoria este pe deplin meritată.

Elveția câștigă grupa

Succesul o trimite pe Elveția pe primul loc în Grupa B, cu șapte puncte, în timp ce Canada încheie pe poziția secundă, cu patru puncte. Bosnia-Herțegovina a terminat tot cu patru puncte, dar cu un golaveraj inferior, iar Qatar a ocupat ultimul loc. Elvețienii vor disputa meciul din șaisprezecimi la Vancouver, în timp ce Canada va călători la Los Angeles pentru duelul din faza eliminatorie, având la dispoziție doar câteva zile de recuperare.

Grupa B, CM 2026.

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