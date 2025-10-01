Căpitanul Craiovei, Nicuşor Bancu, suspendat două etape de FRF. Rapid şi Petrolul, penalizate

Nicuşor Bancu l-a lovit cu piciorul pe jucătorul lui Dinamo, Danny Armstrong, în urma unui duel, iar centralul Adrian Cojocaru a decis eliminarea doar pentru fotbalistul Craiovei.

Totodată, jucătorul Marius Cătălin Coman (UTA) a fost suspendat o etapă şi sancţionat cu 740 de lei, pentru eliminarea din meciul cu FK Csikszereda, sancţiune similară şi în cazul jucătorului Tarek Aggoun (Metaloglobus), eliminat în partida cu FC Botoşani.

Tot miercuri, Comisia de Disciplină a sancţionat şi persoanele implicate în incidentele meciului FC CFR 1907 Cluj – FCSB. Cristi Balaj, preşedintele CFR Cluj, a primit două etape de suspendare şi o amendă de 6.000 de lei, iar Cristian Pistol, magazionerul FCSB, a fost suspendat două etape şi amendat cu 4.500 de lei.

De asemenea, clubul FC Rapid a primit o penalitate de 5.000 de lei, pentru incidentele produse de spectatorilor la meciul cu Hermannstadt.

Clubul Petrolul a primit o penalitate de 5.000 de lei pentru comportament xenofob şi rasist al spectatorilor la meciul cu Unirea Slobozia.