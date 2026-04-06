Cel mai titrat club de rugby din Franța, Stade Toulousain, organizează un stagiu la București

Evenimentul organizat de Stade Toulousain marchează o premieră pentru rugby-ul din România. Este prima dată când clubul francez organizează un astfel de stagiu în România.

Stagiul este destinat copiilor născuți între 2010 și 2015 și va fi structurat pe trei categorii de vârstă: U12 (2014-2015), U14 (2012-2013) și U16 (2010-2011). Programul zilnic se va desfășura între orele 09:00 și 17:00, pe parcursul celor trei zile de activitate.

„Este o premieră pentru România ca Stade Toulousain să susțină tradiționalele stagii de pregătire la noi. Este un lucru extraordinar pentru rugby-ul românesc și mă bucur că am reușit să facem acest lucru cu ajutorul internaționalului Dragoș Dima care a și jucat la Toulouse, dar și cu sprijinul celor de la Academia Profesionistă de Rugby pentru Juniori. Mă bucur că visul nostru de a-i aduce pe profesioniștii de la Stade Toulousain aici a devenit realitate, este o premieră pentru lumea rugbyului românesc și personal, îmi doresc să putem face acest lucru în fiecare an începând de acum înainte. Este un stagiu care îi ajută nu numai pe copii să crească, să se dezvolte, ci și pe noi, educatorii, antrenorii”, a declarat Florin Oprișor, antrenor RC Grivița.

Stade Toulousain organizează astfel de stagii în întreaga lume, acestea fiind parte din programele internaționale ale clubului.

Clubul francez are 24 de titluri în Franța și a câștigat cele mai multe trofee din istorie (6) în cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi, actuala Champions Cup.

Participarea la stagiu costă 199 de euro și include sesiuni de antrenament, analiză video, precum și echipament de antrenament constând într-o șapcă și o vestă.