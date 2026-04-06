FC Petrolul învinge Csikszereda, primul succes din play-out, la debutul lui Topal pe banca tehnică

FC Petrolul a deschis scorul în minutul 43, prin Marco Dulca, care a reușit o execuție spectaculoasă din afara careului, mingea oprindu-se direct în vinclu.

Avantajul ploieștenilor a fost majorat în partea secundă, când Rareș Pop a înscris un gol de excepție.

În minutul 70, Rareș Pop a plecat cu mingea din propria jumătate, a trecut de un adversar și a finalizat din apropierea porții.

Partida a început cu o gol pentru gazde, reușit de Yohan Roche, în minutul 3, însă a fost anulat pentru o poziție de ofsaid.

Meciul a fost unul echilibrat din punct de vedere al posesiei (aproximativ 50%-50%), însă Petrolul a fost echipa mai periculoasă în fața porții.

Csikszereda a avut câteva ocazii notabile, dar intervențiile portarului au salvat gazdele.

Petrolul obține prima victorie din play-out și ajunge la 19 puncte, ocupând locul 14, antepenultimul.

La ploieșteni, în acest joc a debutat pe banca tehnică antrenorul turc Mehmet Topal, aflat la al treilea mandat la FC Petrolul. Acesta îl succede pe Eugen Neagoe.

Pentru Csikszereda este prima înfrângere din play-out, după o victorie și o remiză. Ocupă locul 12, primul deasupra locurilor de baraj, cu 20 de puncte.