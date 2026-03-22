Hermannstadt învinge la scor de neprezentare pe FC Botoșani, în play-out-ul Superligii de fotbal

Hermannstadt a deschis scorul în minutul 32, când Aurelian Chițu a transformat o pasă a lui Neguț. Acesta a marcat pentru al cincilea meci consecutiv, performanță care nu mai fusese atinsă în Superliga de șase ani.

În minutul 58, Sergiu Buș a majorat avantajul la 2-0. Dragoș Albu a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 73.

Meciul s-a încheiat cu un cartonaș roșu direct pentru jucătorul de la Hermannstadt, Eduard Florescu, după o intrare dură asupra lui Aldair.

Hermannstadt urcă astfel pe locul 8, în timp ce FC Botoșani rămâne pe locul 3 în play-out.

Clasament play-out după această etapă:

1. FCSB – 27 puncte, 1-0 golaveraj

2. UTA – 25 p, 3-3

3. FC Botoșani – 24 p, 3-5

4. Farul – 23 p, 3-1

5. Oțelul Galați – 21 p, 2-3

6. Csikszereda – 20 p, 4-3

7. Petrolul – 16 p, 0-3

8. Hermannstadt – 15 p, 5-3

9. Unirea Slobozia – 13 p, 2-3

10. Metaloglobus – 10 p, 1-0