Hermannstadt învinge la scor de neprezentare pe FC Botoșani, în play-out-ul Superligii de fotbal

Hermannstadt s-a impus clar în fața celor de la FC Botoșani, scor 3-0, în runda a doua a play-out-ului din Superliga, la Sibiu. Pentru tehnicianul sibienilor, Dorinel Munteanu, a reprezentat al 300-lea meci din cariera de antrenor.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 mart. 2026, 22:35, Sport

Hermannstadt a deschis scorul în minutul 32, când Aurelian Chițu a transformat o pasă a lui Neguț. Acesta a marcat pentru al cincilea meci consecutiv, performanță care nu mai fusese atinsă în Superliga de șase ani.

În minutul 58, Sergiu Buș a majorat avantajul la 2-0. Dragoș Albu a stabilit scorul final, 3-0, în minutul 73.

Meciul s-a încheiat cu un cartonaș roșu direct pentru jucătorul de la Hermannstadt, Eduard Florescu, după o intrare dură asupra lui Aldair.

Hermannstadt urcă astfel pe locul 8, în timp ce FC Botoșani rămâne pe locul 3 în play-out.

Clasament play-out după această etapă:

1. FCSB – 27 puncte, 1-0 golaveraj
2. UTA – 25 p, 3-3
3. FC Botoșani – 24 p, 3-5
4. Farul – 23 p, 3-1
5. Oțelul Galați – 21 p, 2-3
6. Csikszereda – 20 p, 4-3
7. Petrolul – 16 p, 0-3
8. Hermannstadt – 15 p, 5-3
9. Unirea Slobozia – 13 p, 2-3
10. Metaloglobus – 10 p, 1-0

