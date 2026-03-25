FC Petrolul Ploiești anunță oficial despărțirea de antrenorul Eugen Neagoe

Potrivit comunicatului oficial, despărțirea de antrenorul Eugen Neagoe survine în contextul unor probleme de natură familială cu care tehnicianul în vârstă de 58 de ani se confruntă în această perioadă.

Eugen Neagoe preluase conducerea tehnică a formației ploieștene la finalul lunii septembrie 2025.

Neagoe a stat pe banca „lupilor” în 25 de partide oficiale.

Dintre acestea, 22 au fost disputate în Superliga României, iar trei în Cupa României.

Petrolul Ploiești a încheiat pe locul 12 sezonul regulat în Superliga. A adunat 32 de puncte, prin 7 victorii și 11 remize. A avut cel mai mic număr de goluri înscrise din campionat: 24.

În play-out, Petrolul a pierdut ambele partide disputate până acum. Ocupă locul 14, antepenultimul, cu 16 puncte.