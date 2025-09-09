Cele mai populare sporturi practicate de copiii români: ce tipuri de echipamente sunt cel mai des cumpărate

Cele mai căutate echipamente sunt cele pentru fotbal, înot și baschet, sporturi care, potrivit companiei, contribuie la dezvoltarea coordonării, a încrederii și a spiritului de echipă.

În România, ora de educație fizică rămâne adesea primul contact al copilului cu sportul, însă mulți părinți aleg să îi înscrie pe cei mici și la cluburi sau activități extracurriculare. În această perioadă, printre produsele populare se regăsesc echipamente pentru fotbal, înot, baschet, dar și pentru dans sau arte marțiale.

În oferta retailerului se regăsesc peste 6.500 de articole dedicate preșcolarilor, elevilor și adolescenților, de la îmbrăcăminte și încălțăminte sport până la ghiozdane și accesorii școlare. Potrivit companiei, un coș mediu de cumpărături care include un trening, o pereche de încălțăminte și un rucsac ajunge la aproximativ 250 de lei.

Încălțămintea sport, treningurile și tricourile sunt cele mai vândute produse pentru copii, iar numai în 2024 s-au comercializat peste 150.000 de treninguri, potrivit datelor furnizate de Decathlon.