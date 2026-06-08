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Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial! Cartea Recordurilor i-a validat cel mai lung GOOOL din lume

Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre (fost la Radio România Actualități, în prezent comentator la ProSport) a stabilit noul record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație, potrivit Academiei Recordurilor Mondiale. Inconfundabilul Ilie Dobre a realizat o transmisiune de gol cu durata de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București - Corvinul Hunedoara, din 25 aprilie 2026, disputat pe Stadionul Steaua din București, în liga a 2-a a României (etapa a 6-a a play-off-urilor).
Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial! Cartea Recordurilor i-a validat cel mai lung GOOOL din lume
Foto: Facebook Ilie Dobre
Laurențiu Marinov
08 iun. 2026, 15:12, Sport
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Comentatorul sportiv Ilie Dobre a stabilit recordul mondial pentru cel mai lung GOOOL din lume. El comentat pentru ProSport meciul Steaua-Corvinul Hunedoara în timpul căruia a transmis un gol cu durata de 42,3 secunde. Pentru Ilie Dobre, acesta este cel de-al 11 record mondial. Practic, comentatorul român și-a corectat recordurile mondiale anterioare.

Reprezentanții Academiei Recordurilor Mondiale au anunțat luni că performanța comentatorului român a fost validată.

„Domnul Ilie Dobre, fost comentator sportiv la Radio România Știri (postul național de radio de stat),

Lucrând acum la prosport.ro, a transmis o transmisiune de gol cu ​​durata de 42,3 secunde în timpul meciului de fotbal dintre Steaua București – Corvinul Hunedoara, din 25 aprilie 2026, disputat pe Stadionul Steaua din București, în liga a 2-a a României (etapa a 6-a a play-off-urilor). Stabilind noul record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație”, potrivit Academiei Recordurilor Mondiale .

Într-un interviu acordat celor Academia Recordurilor Mondiale, Ilie Dobre a mărturisit că din punct de vedere medical, performanța sa nu e tocmai bine văzută.

„Renumitul cardiolog, specialist de talie mondială, prof. dr. Ion Țintoiu, de la Spitalul Militar Central din București, la auzul obiectivului meu de peste 42 de sutimi, fără respirație, a spus că… mi-am asumat inconștient un risc incredibil, din moment ce depășisem limita biologică umană de aproximativ 3 ori (!!!)”, a declarat comentatorul.

„Dobre a dezvăluit și cum au încercat germanii să-i doboare recordul: «Nimeni nu mi-a doborât primul record. Nu cred că pot să-l bat, nu m-am pregătit niciodată. M-am pregătit o singură dată, pentru că au încercat, într-un mod neortodox, să mă priveze de recordul mondial pentru golul fără suflu. Băieții de la un post de radio din Germania, la München, au adunat un grup de vreo 15 sau 20 de tineri, iar unii erau fani ai Borussiei Dortmund, iar cineva ar fi spus asta de la început, dar nu au dovedit asta în schimb. Nu au fost pe stadion și au spus că a fost un record mondial.»”

„Au aprobat, mie nu mi se pare corect. Cine altcineva ar striga un gol decât un comentator? Nu contează că e prietenos. Dar e comentatorul! Am încercat să-l întrec pe stadion, n-am putut. Să spună mai mult de 30 de secunde, nimeni nu spune mai mult de 25, dar 40 sau cam așa ceva? Au început să spună «Domnule, Ilie Dobre a îmbătrânit, îi scade vocea». M-am dus la studio și am făcut 52 de secunde fără să respir, el a aprobat, spunând că e normal să fie așa. Acum pot aduce zece grupe, pentru că eu nu pot face mai mult de 45 de secunde, cu un grup deloc!», a declarat Ilie Dobre pentru ProSport LIVE .

 

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