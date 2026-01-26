Prima pagină » Sport » CFR Cluj a anunțat primul transfer pentru sezonul viitor

CFR Cluj a anunțat luni primul transfer pentru sezonul următor. Este vorba de Yuval Sade, un jucător cu cetățenie dublă, română și israeliană.
Foto: CFR Cluj
Cosmin Pirv
26 ian. 2026, 19:09, Sport

CFR Cluj a anunțat luni că Yuval Sade va juca din vară în Gruia.

În vârstă de 25 de ani, mijlocașul cu dublă cetățenie, română și israeliană, evoluează din 2019 pentru formația din țara sa natală, Maccabi Netanya, unde este unul dintre oamenii de bază ai echipei, adunând până acum 142 de partide.

Reprezentanții clubului clujean susțin că acesta poate evolua atât la mijlocul terenului, cât și pe postul de fundaș central.

La nivel internațional, Yuval a bifat selecții pentru reprezentativele U19 și U21 ale Israelului

Tot luni, CFR Cluj a anunțat revenirea lui Rion Zejnullahu. Fundașul lateral în vârstă de 22 de ani se întoarce în Gruia după ce, în ultima perioadă, a evoluat pentru clubul din Kosovo, KF Llapi.

