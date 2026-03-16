Tragerea la sorți pentru grupele Mondialului de handbal feminin U18 găzduit de România are loc în luna mai

Potrivit forului internațional de handba, tragerea la sorți pentru faza preliminară va avea loc pe 8 mai 2026, la Basel (Elveția), începând cu ora 12:00. Până în prezent au fost confirmate 31 dintre cele 32 de echipe participante, ultimul loc urmând să fie ocupat de câștigătoarea fazei intercontinentale a IHF Trophy.

Naționalele au fost împărțite în patru urne valorice, pe baza performanțelor și a reprezentării continentale. Turneul va începe cu o fază preliminară formată din opt grupe a câte patru echipe, primele două clasate urmând să avanseze în grupele principale.

În prima urnă se află, între altele, campioana europeană U17 din 2025, Slovacia, alături de Spania, campioana mondială en-titre.

România se află în urna a doua, alături de Franța, Cehia, Argentina, Serbia, Germania, Suedia și Japonia. Conform regulamentului, România, în calitate de țară gazdă, își poate alege grupa în momentul tragerii la sorți.

Urnele complete pentru tragerea la sorți:

Urna 1: Slovacia, Croația, Muntenegru, Spania, Elveția, Danemarca, Ungaria, China

Urna 2: Franța, Cehia, Argentina, Serbia, România, Germania, Suedia, Japonia

Urna 3: Olanda, Slovenia, Brazilia, Coreea de Sud, Egipt, Kazahstan, Tunisia, Guineea

Urna 4: Uzbekistan, Uruguay, Angola, Canada, Mexic, Paraguay, Fiji, câștigătoarea IHF Trophy

Competiția va avea loc între 29 iulie și 9 august 2026 și se va desfășura în patru orașe: Pitești, Craiova, Râmnicu Vâlcea și Mioveni.

Meciurile vor fi găzduite de Pitești Arena, Sala Polivalentă din Craiova, Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea și Sala Sporturilor din Mioveni.

Primele două echipe din fiecare grupă preliminară se vor califica în grupele principale, iar cele mai bune două din fiecare grupă principală vor avansa în sferturile de finală.