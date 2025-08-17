CFR Cluj – FC Botoșani, în etapa 6 din Superliga. Echipa lui Leo Grozavu caută o nouă victorie

CFR Cluj va juca cu FC Botoșani în etapa 6 din Superliga României. Meciul se va disputa pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca și va fi arbitrat de Marcel Bîrsan.

Ardelenii vin după o înfrângere cu Universitatea Craiova, scor 2-3, în timp ce moldovenii vin după o victorie cu FC Argeș, scor 3-1. Dan Petrescu a prefațat partida cu FC Botoșani și a spus că va fi un meci foarte greu.

„Pe Botoșani am avut timp să o văd, m-am uitat astăzi la 3 meciuri de-ale lor. Îmi dau seama că ne așteaptă un meci foarte greu, pentru că au o echipă foarte rapidă, agresivă, foarte bună în atac.

Să vedem ce jucători voi găsi pregătiți pentru acest meci, unul foarte, foarte important. Pentru mine e ca o finală în campionat, chiar dacă apoi vine un meci european la fel de important”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj.

Leo Grozavu a prefațat duelul cu CFR Cluj și a vorbit despre nivelul de pregătire al jucătorilor săi, potrivit ProSport.

„Lotul a rămas în mare parte omogen, nu s-au făcut foarte multe schimbări și din punctul acesta de vedere poate a fost un avantaj. Jucătorii se pregătesc și se antrenează foarte bine. Cine își dorește să joace și demonstrează că merită să joace va fi utilizat.

Noi nu avem anumite priorități, nu încercăm să favorizăm pe unul sau pe altul. Deci jucătorul care este în formă, care arată că merită să joace, va juca de fiecare dată”, a declarat antrenorul lui FC Botoșani.

Echipele de start

CFR Cluj: Micai – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, T. Keita, Korenica – Cordea, Gjorgjievski, Biliboc

Rezerve: Gal, György, Camora, Bolgado, Perianu, Fică, Deac, Nkololo, Postolachi, L. Munteanu, Șfaiț, Badamosi

Antrenor: Dan Petrescu

FC Botoșani: Anestis – Ilas, Suta, Miron, Pavlovic – Bordeianu, Petro – A. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter – Kovtaliuk

Rezerve: Kukic, Benzar, Țigănașu, Creț, M. Fernandez, Mailat, Pănoiu, Aldair, Ongenda, Papa, A. Dumitru, Mitrov

Antrenor: Leo Grozavu