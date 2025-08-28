CFR Cluj și Universitatea Craiova joacă în play-off-ul UEFA Conference League

România are două echipe în lupta pentru grupele UEFA Conference League, joi seară fiind programată manșa retur din play-off. CFR Cluj întâlnește Hacken, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, iar Universitatea Craiova joacă pe „Ion Oblemenco”, cu Bașakșehir, partide programate de la 20:30.

CFR Cluj primește vizita suedezilor de la Hacken, după înfrângerea categorică din tur, 2-7 la Göteborg, în urma căreia antrenorul Dan Petrescu și-a dat demisia. Formația antrenată acum de Andrea Mandorlini are doar șanse teoretice de calificare, confruntarea din Gruia fiind mai degrabă una de orgoliu.

„Trebuie să dăm totul pentru fani și pentru club. Sunt momente grele, dar CFR are spirit de învingător și va ieși din această situație”, a declarat Mandorlini la conferința de presă premergătoare meciului.

Universitatea Craiova întâlnește acasă pe Istanbul Bașakșehir după victoria cu 2-1 din tur, oltenii având șansa unei calificări în premieră în grupele unei competiții europene intercluburi.

Echipa pregătită de Mirel Rădoi traversează o perioadă excelentă: are trei victorii consecutive și conduce clasamentul din Superligă, cu șase succese și un egal în primele șapte etape.

Adversara, Bașakșehir, vine după un parcurs constant în cupele europene din ultimul deceniu, cu prezențe în grupele Champions League și Europa League.