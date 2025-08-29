Tragere Europa League. FCSB vs Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad / Conference: Universitatea Craiova vs Mainz, Rapid Viena, Sparta Praga

Adversare Craiova

Adversare FCSB

FCSB VS

Feyenoord ( acasă)

Dinamo Zagreb ( deplasare)

Steaua Roșie Belgrad ( deplasare)

Fenerbahce ( acasă)

Young Boys ( acasă)

Basel ( deplasare)

Bologna (acasă)

Go Ahead Eagles ( deplasare)

Campiona și-a aflat prima adversară. FCSB- Feyenoord

FCSB va merge apoi la Zagreb unde va juca cu Dinamo Zagreb.

A început oficial tragerea. Roma și-a aflat prima adversari, iar FCSB nu este printre ei. Campioana a evitat un adversar greu.

UPDATE #1 | ORA 14:00 | A început ceremonia tragerii la sorți pentru fazele principale ale Europa League și Conference!

Tragerea va avea loc la ora 14:30 pentru FCSB și 15:00 pentru Universitatea Craiova.

Programul FCSB-ului în faza principală a Europa League 2025/2026

Etapa 1: 24-25 septembrie 2025

Etapa 2: 2 octombrie 2025

Etapa 3: 23 octombrie 2025

Etapa 4: 6 noiembrie 2025

Etapa 5: 27 noiembrie 2025

Etapa 6: 11 decembrie 2025

Etapa 7: 22 ianuarie 2026

Etapa 8: 29 ianuarie 2026

Programul Universității Craiova în faza principală a Conference League 2025/2026

Etapa 1: 2 octombrie

Etapa 2: 23 octombrie

Etapa 3: 6 noiembrie

Etapa 4: 27 noiembrie

Etapa 5: 11 decembrie

Etapa 6: 18 decembrie

ȘTIREA INIȚIALĂ: FCSB și Universitatea Craiova își află vineri viitorii adversari din Europa League și Conference League, în urma tragerilor la sorți UEFA.

Ce adversari ar putea avea FCSB în grupa principală a Europa League

Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică din cele 4 și va întâlni câte doi adversari din fiecare urnă.

Componența urnelor Europa League

Urna 1: AS Roma, FC Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa

Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

Cei mai dificili adversari: AS Roma – FC Porto – Fenerbahce – Lyon – Nottingham Forest – Nice – Bologna – Stuttgart

Cei mai accesibili adversari: Dinamo Zagreb – Salzburg – Ferencvaros – Maccabi Tel Aviv – Ludogorets – Sturm Graz – Go Ahead Eagles – Brann

Ce adversari ar putea avea Universitatea în grupa principală a Conference League

Oltenii se vor afla pentru prima oară în istorie în grupele unei competiții europene și, la tragerea de sorți de azi, au fost plasați în ultima urnă din cele 6. Craiova va primi câte un adversar din fiecare urnă.

Componența urnelor Conference League

Urna 1: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia Varșovia

Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka

Urna 4: Zrinjski, Lincoln, Kups, AEK Atena, Aberdeen, Drita

Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija

Urna 6: Hacken, Laussane, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne

Cei mai dificili adversari: Fiorentina – Crystal Palace – Strasbourg – AEK Atena – Samsunspor – Laussane

Cei mai accesibili adversari: Legia Varșovia – Shamrock Rovers – Jagiellonia – Lincoln – Breidablik – Hamrun Spartans

Cum s-au calificat FCSB și Universitatea în fazele principale

FCSB a câștigat returul play-off-ului Europa League cu 3-0 în fața scoțienilor de la Aberdeen și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League.

Universitatea Craiova va juca în faza principală a Conference League după o dublă victorie în fața lui Istanbul Bașakșehir.

A fost 2-1 la Istanbul, săptămâna trecută, și 3-1 la Craiova, joi seara.

Cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, CFR Cluj, a obținut joi pe teren propriu o victorie de onoare în fața suedezilor de la Hacken, 1-0, insuficient, însă, pentru o calificare, după eșecul la scor din manșa tur.