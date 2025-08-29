Tragere Europa League. FCSB vs Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad / Conference: Universitatea Craiova vs Mainz, Rapid Viena, Sparta Praga

Universitatea Craiova vs
FCSB va merge apoi la Zagreb unde va juca cu Dinamo Zagreb.
A început oficial tragerea. Roma și-a aflat prima adversari, iar FCSB nu este printre ei. Campioana a evitat un adversar greu.
UPDATE #1 | ORA 14:00 | A început ceremonia tragerii la sorți pentru fazele principale ale Europa League și Conference!
Tragerea va avea loc la ora 14:30 pentru FCSB și 15:00 pentru Universitatea Craiova.
Programul FCSB-ului în faza principală a Europa League 2025/2026
Etapa 1: 24-25 septembrie 2025
Etapa 2: 2 octombrie 2025
Etapa 3: 23 octombrie 2025
Etapa 4: 6 noiembrie 2025
Etapa 5: 27 noiembrie 2025
Etapa 6: 11 decembrie 2025
Etapa 7: 22 ianuarie 2026
Etapa 8: 29 ianuarie 2026
Programul Universității Craiova în faza principală a Conference League 2025/2026
Etapa 1: 2 octombrie
Etapa 2: 23 octombrie
Etapa 3: 6 noiembrie
Etapa 4: 27 noiembrie
Etapa 5: 11 decembrie
Etapa 6: 18 decembrie
ȘTIREA INIȚIALĂ: FCSB și Universitatea Craiova își află vineri viitorii adversari din Europa League și Conference League, în urma tragerilor la sorți UEFA.
Echipa lui Gigi Becali a fost repartizată în urna a treia valorică din cele 4 și va întâlni câte doi adversari din fiecare urnă.
Urna 1: AS Roma, FC Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Betis, Salzburg, Aston Villa
Urna 2: Fenerbahce, Braga, Steaua Roșie Belgrad, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
Urna 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
Urna 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
Cei mai dificili adversari: AS Roma – FC Porto – Fenerbahce – Lyon – Nottingham Forest – Nice – Bologna – Stuttgart
Cei mai accesibili adversari: Dinamo Zagreb – Salzburg – Ferencvaros – Maccabi Tel Aviv – Ludogorets – Sturm Graz – Go Ahead Eagles – Brann
Oltenii se vor afla pentru prima oară în istorie în grupele unei competiții europene și, la tragerea de sorți de azi, au fost plasați în ultima urnă din cele 6. Craiova va primi câte un adversar din fiecare urnă.
Urna 1: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia Varșovia
Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
Urna 4: Zrinjski, Lincoln, Kups, AEK Atena, Aberdeen, Drita
Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
Urna 6: Hacken, Laussane, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne
Cei mai dificili adversari: Fiorentina – Crystal Palace – Strasbourg – AEK Atena – Samsunspor – Laussane
Cei mai accesibili adversari: Legia Varșovia – Shamrock Rovers – Jagiellonia – Lincoln – Breidablik – Hamrun Spartans
FCSB a câștigat returul play-off-ului Europa League cu 3-0 în fața scoțienilor de la Aberdeen și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League.
Universitatea Craiova va juca în faza principală a Conference League după o dublă victorie în fața lui Istanbul Bașakșehir.
A fost 2-1 la Istanbul, săptămâna trecută, și 3-1 la Craiova, joi seara.
Cealaltă reprezentantă a României în play-off-ul Conference League, CFR Cluj, a obținut joi pe teren propriu o victorie de onoare în fața suedezilor de la Hacken, 1-0, insuficient, însă, pentru o calificare, după eșecul la scor din manșa tur.