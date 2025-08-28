Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în Conference League după 3-1 cu Bașakșehir

După succesul din tur, 2-1, oltenii au început cu emoții partida, Selke deschizând scorul pentru oaspeți în minutul 7.

Reacția elevilor lui Mirel Rădoi a fost însă rapidă. Alexandru Cicâldău a egalat în minutul 9, iar Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai buni jucători ai Craiovei în această campanie, a marcat pentru 2-1 în minutul 27.

Bașakșehir a încercat să revină și a pus presiune în repriza secundă, dar a rămas în zece oameni după eliminarea lui Operi, în minutul 80.

Intrat pe final, Nsimba a înscris golul care a securizat calificarea oltenilor.

Cu 5-2 la general, echipa lui Mirel Rădoi a obținut în premieră calificarea în grupele Conference League.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung jr, F. Ștefan, A. Crețu, Mekvabishvili, Houri, M. Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, D. Barbu, Băscaenu, D. Matei, Nsimba

Antrenor: Mirel Rădoi

Istanbul Bașakșehir: Babacan – Ebosele, Ba, Opoku, Operi – Omur Ergun, B. Ozdemir, Miguel Crespo – Shomurodov, Selke, Brnic

Rezerve: Dilmen, Sari, Kemen, Da Costa, Fayzullaev, Gureler, O. Beyaz, U. Guneș, D. Turuc

Antrenor: Cagdaș Atan