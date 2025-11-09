Superliga: Universitatea Craiova, învinsă acasă de UTA Arad

Scorul a fost deschis de UTA în minutul 24 prin Luca Mihai. Craiova a egalat în minutul 36 prin golul lui Oleksandr Romanchuk.

Valentin Costache de la UTA a stabilit în minutul 77, scorul final, 2-1 pentru oaspeți.

Universitatea Craiova ocupă locul 4, cu 29 de puncte acumulate în 16 meciuri, în timp ce UTA se află pe poziția a opta, cu 22 de puncte.

Echipele de start

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, D. Matei, Băluță, Cicâldău, F. Ștefan – Assad, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Stevanovic, Bancu, A. Crețu, A. Rus, Anzor, Teles, Houri, Băsceanu, Nsimba, Etim, Mogoș

Absent: M. Rădulescu (accidentat)

Antrenor: Mirel Rădoi

UTA Arad: Gorcea – M. Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Hrezdac, L. Mihai – Costache, A. Roman, Tzioni – Abdallah

Rezerve: Iliev, F. Iacob, Nemga, Alomerovic, Tăroi, Vlăsceanu, Ov. Popescu, Stolnik, M. Coman

Abenți: Mino Sota, Van Durmen (accidentați)

Antrenor: Adrian Mihalcea