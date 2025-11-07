Universitatea Craiova a învins Rapid Viena cu 1-0 în etapa a 3-a din Conference League

Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Rapid Viena, scor 1-0, în etapa a treia din UEFA Conference League.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Romanchuk, iar formația lui Mirel Rădoi a obținut prima victorie în grupa principală a competiției, scrie ProSport.

Presa din Austria a analizat prestația celor două echipe și a ajuns la o concluzie clară: Universitatea Craiova a fost mai aproape de golul de 2-0 decât au fost austriecii de egalare.

Elevii lui Mirel Rădoi au avut foarte multe ocazii în repriza a doua a meciului și puteau să înscrie mai multe goluri, însă finalizările atacanților nu au fost cele mai inspirate.

Universitatea Craiova a strâns 4 puncte în 3 etape din grupa principală a UEFA Conference League. De cealaltă parte, Rapid Viena are 3 înfrângeri din tot atâtea meciuri și ocupă ultimul loc al clasamentului.