Duel încins astăzi: Derbi de Cluj în Superliga de fotbal

Universitatea Cluj și CFR Cluj se întâlnesc luni în derbiul orașului, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal.
Cosmin Pirv
29 sept. 2025, 08:33, Sport

Partida este programată de la ora 21.00. Universitatea Cluj și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 38 de ori, de opt ori s-au impus ,,Șepcile roșii”, de 19 ori au câștigat vizitatorii din această rundă, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă a avut loc în 3 mai 2025, cînd CFR Cluj – Universitatea Cluj se termina 1-0 (M. Korenica).

Tot luni, dar de la ora 18.00, este programay meciul FC Metaloglobus București – FC Botoșani. Echipa din Moldova se numără printre revelațiile primelor zece etape, interval în care a înregistrat cinci victorii și patru remize, singurul insucces fiind înregistrat cu Rapid, 1-2 în deplasare (4 august), scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe se vor afla față în față pentru întâia oară în principala întrecere internă.