Recuperarea fundașului Andrei Borza, de la Rapid, decurge foarte bine după operație

Potrivit comunicatului remis de clubul din București, jucătorul a efectuat vineri controlul medical postoperator, la trei săptămâni de la intervenție.

Conform staffului medical, Borza a început un program structurat de recuperare sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului și va crește treptat sprijinul pe piciorul afectat, până la reluarea completă a mobilității, fără cârje.

Antrenorul Costel Gâlcă spunea anterior că fundașul va fi pregătit să revină la antrenamente în aproximativ cinci-șase săptămâni.

Primul meci în care ar putea reveni în lot fundașul va fi cel cu CFR Cluj.