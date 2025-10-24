Prima pagină » Politic » Recuperarea fundașului Andrei Borza, de la Rapid, decurge foarte bine după operație

 Echipa de fotbal FC Rapid București anunță că recuperarea fundașului stânga Andrei Borza (19 ani) decurge foarte bine după operația suferită pentru fractura de la degetul mic de la piciorul drept, în urma controlului medical efectuat vineri. Borza s-a accidentat la echipa națională, în septembrie.
Sursă foto: Facebook / FC Rapid
Petre Apostol
24 oct. 2025, 17:09

Potrivit comunicatului remis de clubul din București, jucătorul a efectuat vineri controlul medical postoperator, la trei săptămâni de la intervenție.

Conform staffului medical, Borza a început un program structurat de recuperare sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului și va crește treptat sprijinul pe piciorul afectat, până la reluarea completă a mobilității, fără cârje.

Antrenorul Costel Gâlcă spunea anterior că fundașul va fi pregătit să revină la antrenamente în aproximativ cinci-șase săptămâni.

Primul meci în care ar putea reveni în lot fundașul va fi cel cu CFR Cluj.