Ciclism. Sprinterul italian Jonathan Milan și-a prelungit contractul cu Lidl-Trek până în 2029

Câștigătorul tricoului verde în Turul Franței 2025, italianul Jonathan Milan (24 de ani), și-a prelungit contractul cu echipa Lidl-Trek până la finalul sezonului 2029, a anunțat vineri echipa americană.

Milan s-a alăturat echipei în 2024, venind de la Bahrain Victorious, și a obținut de atunci 19 victorii, inclusiv două etape și tricoul verde (pe puncte) în Turul Franței, precum și două tricouri ciclamino consecutive și patru victorii de etapă în Giro d’Italia. Sprinterul italian este considerat unul dintre liderii echipei, alături de Mads Pedersen și Mathias Vacek.

Campion olimpic și mondial pe pistă, Milan are alături un tren de lansare solid, cu Edward Theuns și Simone Consonni, ambii sub contract până în 2027. „Lidl-Trek a devenit a doua mea familie. Mă simt acasă aici și sunt convins că putem atinge obiective și mai mari împreună”, a spus italianul, în comunicatul echipei.

„În doar doi ani a depășit așteptările noastre. Suntem mândri să continuăm această călătorie și convinși că cele mai mari victorii abia urmează”, a declarat și managerul general Luca Guercilena.