Coco Gauff avansează în turul al treilea la China Open, după o victorie în trei seturi cu Fernandez

Coco Gauff (SUA), câștigătoarea de la Roland Garros și locul 3 mondial, a obținut o victorie dificilă în fața canadiencei Leylah Fernandez, duminică, în trei seturi, 6-4, 4-6, 7-5, și s-a calificat în turul al treilea la China Open, de la Beijing, turneul de categorie WTA 1000.

Campioana en-titre de la Beijing a depășit un moment dificil în setul doi și a întâmpinat dificultăți la serviciu în setul decisiv, reușind să închidă meciul după ce a realizat break în al 12-lea game al setului decisiv.

În turul următor, Gauff o va întâlni pe învingătoarea dintre Belinda Bencic (Elveția) și australianca Priscilla Hon.

În alte meciuri disputate duminică, Eva Lys a învins-o pe Elena Rybakina, cu 6-3, 1-6, 6-4, iar americanca McCartney Kessler a trecut de Barborei Krejcikova, care s-a retras la scorul de 1-6, 7-5, 3-0 pentru adversară.