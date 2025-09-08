Conducerea Tottenham a refuzat două oferte de cumpărare: „Clubul nu este de vânzare”

Conducerea clubului de fotbal Tottenham a refuzat două oferte de cumpărare. Clubul nu este de vânzare, au transmis reprezentanții Tottenham.

Tottenham a transmis luni că echipa nu este de vânzare după ce a respins două oferte preliminare privind o posibilă preluare, anunță AP. CEO-ul clubului a declarat că familia Lewis, al cărei trust controlează echipa londoneză, dorește să rămână implicată „de-a lungul generațiilor”.

Tottenham a anunțat că una dintre oferte a venit de la PCP International Finance Limited, o companie de investiții condusă de Amanda Staveley care a intermediat achiziția Newcastle din 2021, finanțată în mare parte de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite. A doua ofertă a venit din partea unui consorțiu de investitori condus de Roger Kennedy și Wing-Fai Ng prin intermediul Firehawk Holdings Limited.

Clubul de fotbal este controlat din 2022 de trustul miliardarului britanic Joe Lewis, în vârstă de 88 de ani. După ce au transmis că echipa nu este de vânzare, reprezentanții Tottenham au anunțat că membrii tineri ai familiei Lewis se vor implica din ce în ce mai mult în managementul clubului.

Discuțiile privind viitorul lui Tottenham au început săptămâna trecută în urma plecării bruște a președintelui Daniel Levy.