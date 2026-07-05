Copa America 2028 revine în SUA? Schimbare majoră pregătită pentru calificările CM 2030

În paralel, oficialii fotbalului sud-american analizează modificarea formatului preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2030, potrivit informațiilor publicate de Marca. Deocamdată, niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial.

SUA, favorită pentru găzduirea competiției

Potrivit sursei citate, CONMEBOL și CONCACAF privesc favorabil organizarea unei noi ediții a Copa America în Statele Unite.

Decizia ar avea la bază motive economice și logistice. Oficialii consideră că, în următorii doi ani, puține țări din America de Sud pot oferi condițiile necesare pentru organizarea turneului.

Conform principiului rotației, Ecuador ar trebui să găzduiască ediția din 2028. Totuși, sursa citată susține că situația socială și infrastructura sportivă nu oferă suficiente garanții.

Argentina se confruntă cu dificultăți economice și instabilitate politică. Probleme similare sunt invocate și în cazul Columbiei și statului Chile.

Brazilia dispune de stadioanele necesare, însă a organizat deja competiția în 2019 și 2021. Din acest motiv, o nouă ediție găzduită de această țară este considerată puțin probabilă.

Statele Unite dispun de o infrastructură modernă, capacitate financiară și o comunitate latino numeroasă, care poate asigura o prezență ridicată a spectatorilor. Țara a mai găzduit Copa America în 2016 și 2024.

Dacă această variantă va fi aprobată, competiția ar urma să reunească cele 10 naționale din CONMEBOL și șase echipe invitate din zona CONCACAF. Nu este exclusă nici invitarea unor selecționate din afara continentului, precum Qatar sau Arabia Saudită.

Schimbări analizate pentru preliminariile CM 2030

CONMEBOL analizează și modificarea sistemului de calificare pentru Cupa Mondială din 2030. În actualul format, șapte dintre cele zece echipe participante pot ajunge la turneul final. Șase se califică direct, iar una merge la baraj.

Oficialii consideră că actualul sistem reduce miza competiției pentru marile naționale, precum Brazilia, Argentina, Uruguay sau Columbia, care sunt aproape sigure de calificare.

În același timp, preliminariile se desfășoară pe parcursul a 18 etape, iar drepturile de televiziune generează venituri importante pentru federațiile sud-americane.

Una dintre variantele analizate este introducerea unei faze finale, în care să fie pus în joc un trofeu, după modelul Ligii Națiunilor din Europa. Proiectul se află încă în analiză și ar necesita acordul FIFA.