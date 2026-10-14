„Cristiano e jumătate din jumătatea lui Ronaldo”. Cassano, fără filtru la 44 de ani

„Îmi plăcea să mănânc și să ies, nu să mă antrenez. Aveam zece kilograme în plus. Toată vina a fost a mea.” Așa își rezumă Antonio Cassano, la 44 de ani, perioada petrecută la Real Madrid, într-un interviu pentru AS.

Întrebat dacă și-a irosit marea șansă, fostul atacant a răspuns râzând că „ar fi trebuit să ajungă la închisoare”, pentru că avea un comportament mizerabil.

„Eram un prost”

Cassano a ajuns la Madrid în ianuarie 2006, de la AS Roma, pentru 5 milioane de euro. La prezentare a apărut cu o geacă cu guler de blană, despre care spune acum că era oribilă. „Nu știu ce mi-a trecut prin cap acum 20 de ani. Eram un prost”, a recunoscut el.

Relația cu Fabio Capello, care l-a antrenat și la Roma, și la Real, s-a rupt în octombrie 2006, când clubul l-a suspendat pentru lipsă de respect față de antrenor. Cassano a câștigat titlul în Spania în sezonul 2006-2007, dar cu doar șapte meciuri de campionat, iar în vara lui 2007 a plecat împrumutat la Sampdoria.

Astăzi admite că s-a purtat urât cu Capello, pe care îl consideră cel mai important antrenor din cariera lui, și spune că are acum o relație excelentă cu el. „Cassano de atunci, cu mintea de acum, ar fi jucat zece ani la acel Madrid, pentru că avea calitate”, a mai spus el.

„Cu Gasperini, Realul ar câștiga cu 10-0”

Interviul apare în ziua meciului Roma – Real Madrid, din etapa a doua a Ligii Campionilor, programat miercuri seară pe Stadio Olimpico. José Mourinho, care a antrenat Roma între 2021 și 2024 și a câștigat Conference League cu echipa romană, revine acolo pe banca Realului.

Cassano nu îl iartă: spune că lui Mourinho nu îi place să joace fotbal, ci doar să vorbească, și că nu înțelege cum l-a putut alege Florentino Pérez. Dacă antrenorii și-ar schimba băncile, iar Gian Piero Gasperini ar sta pe cea a Realului, madrilenii ar câștiga cu 10-0, susține el. Chiar și așa, îi dă Realului 80% șanse de victorie.

Disputa nu e nouă. Cassano a mai spus că, ca antrenor, Mourinho este „zero”, iar portughezul i-a răspuns public pe vremea când antrena Roma.

Messi, Ronaldo și Vinicius

Pentru Cassano, Messi este peste toți jucătorii din istorie. Cel mai bun atacant cu care a jucat rămâne brazilianul Ronaldo, iar Cristiano Ronaldo ar fi, în opinia lui, „jumătate din jumătatea” lui Ronaldo Fenomenul. Portughezul i-a scris cândva că el a marcat 750 de goluri, iar Cassano doar 150.

Despre Vinicius spune că este doar un jucător bun, care înscrie, dar nu e un crack. Rodrygo i se pare mult mai bun.

Ce face acum Cassano

Trăiește la Genova de aproape 20 de ani și are, alături de foști colegi, o emisiune.

Sampdoria, unde și-a cunoscut soția, a rămas echipa inimii lui. „Am ajuns la Roma, la națională și la cea mai mare echipă din istorie, care e Madridul. Nu pot cere mai mult”, a spus el.