Prima pagină » Sport » „Cristiano e jumătate din jumătatea lui Ronaldo”. Cassano, fără filtru la 44 de ani

„Cristiano e jumătate din jumătatea lui Ronaldo”. Cassano, fără filtru la 44 de ani

Antonio Cassano recunoaște, într-un interviu acordat publicației spaniole AS, că a irosit șansa vieții la Real Madrid. Fostul atacant spune că, pentru felul în care s-a purtat, ar fi meritat închisoarea, chiar în ziua în care Mourinho revine cu Realul pe Stadio Olimpico.
„Cristiano e jumătate din jumătatea lui Ronaldo”. Cassano, fără filtru la 44 de ani
Andreea Tobias
14 oct. 2026, 16:08, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Îmi plăcea să mănânc și să ies, nu să mă antrenez. Aveam zece kilograme în plus. Toată vina a fost a mea.” Așa își rezumă Antonio Cassano, la 44 de ani, perioada petrecută la Real Madrid, într-un interviu pentru AS.

Întrebat dacă și-a irosit marea șansă, fostul atacant a răspuns râzând că „ar fi trebuit să ajungă la închisoare”, pentru că avea un comportament mizerabil.

„Eram un prost”

Cassano a ajuns la Madrid în ianuarie 2006, de la AS Roma, pentru 5 milioane de euro. La prezentare a apărut cu o geacă cu guler de blană, despre care spune acum că era oribilă. „Nu știu ce mi-a trecut prin cap acum 20 de ani. Eram un prost”, a recunoscut el.

Relația cu Fabio Capello, care l-a antrenat și la Roma, și la Real, s-a rupt în octombrie 2006, când clubul l-a suspendat pentru lipsă de respect față de antrenor. Cassano a câștigat titlul în Spania în sezonul 2006-2007, dar cu doar șapte meciuri de campionat, iar în vara lui 2007 a plecat împrumutat la Sampdoria.

Astăzi admite că s-a purtat urât cu Capello, pe care îl consideră cel mai important antrenor din cariera lui, și spune că are acum o relație excelentă cu el. „Cassano de atunci, cu mintea de acum, ar fi jucat zece ani la acel Madrid, pentru că avea calitate”, a mai spus el.

„Cu Gasperini, Realul ar câștiga cu 10-0”

Interviul apare în ziua meciului Roma – Real Madrid, din etapa a doua a Ligii Campionilor, programat miercuri seară pe Stadio Olimpico. José Mourinho, care a antrenat Roma între 2021 și 2024 și a câștigat Conference League cu echipa romană, revine acolo pe banca Realului.

Cassano nu îl iartă: spune că lui Mourinho nu îi place să joace fotbal, ci doar să vorbească, și că nu înțelege cum l-a putut alege Florentino Pérez. Dacă antrenorii și-ar schimba băncile, iar Gian Piero Gasperini ar sta pe cea a Realului, madrilenii ar câștiga cu 10-0, susține el. Chiar și așa, îi dă Realului 80% șanse de victorie.

Disputa nu e nouă. Cassano a mai spus că, ca antrenor, Mourinho este „zero”, iar portughezul i-a răspuns public pe vremea când antrena Roma.

Messi, Ronaldo și Vinicius

Pentru Cassano, Messi este peste toți jucătorii din istorie. Cel mai bun atacant cu care a jucat rămâne brazilianul Ronaldo, iar Cristiano Ronaldo ar fi, în opinia lui, „jumătate din jumătatea” lui Ronaldo Fenomenul. Portughezul i-a scris cândva că el a marcat 750 de goluri, iar Cassano doar 150.

Despre Vinicius spune că este doar un jucător bun, care înscrie, dar nu e un crack. Rodrygo i se pare mult mai bun.

Ce face acum Cassano

Trăiește la Genova de aproape 20 de ani și are, alături de foști colegi, o emisiune.

Sampdoria, unde și-a cunoscut soția, a rămas echipa inimii lui. „Am ajuns la Roma, la națională și la cea mai mare echipă din istorie, care e Madridul. Nu pot cere mai mult”, a spus el.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
GSP.ro
Românii cu credite legate de ROBOR ar putea recupera banii de la bănci. Senatul a adoptat proiectul de compensare
Gandul
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Cancan
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport
Medicii rezidenți contestă examenul de specialist: „Noi ținem spitalele în picioare, dar suntem incompetenți doar la examene. A fost un test de moarte subită cardiacă”
Libertatea
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
CSID
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor