Csikszereda – Oțelul și Farul – Petrolul închid etapa a 8-a din Superliga

Csikszereda Miercurea Ciuc – Oțelul Galați, ora 18:00

În precedentele 17 deplasări din Superligă, Oțelul a înregistrat o singură remiză, 0-0 cu Unirea Slobozia pe 4 august, având în rest șase victorii și zece înfrângeri. Toate cele nouă goluri marcate de gălățeni în acest sezon au venit din acțiune, evidențiind eficiența lor ofensivă.

Csikszereda a deschis scorul în două dintre cele trei meciuri jucate acasă, ambele goluri provenind din autogoluri ale adversarilor (M. Sivis – Dinamo și N. Stevanovic – Universitatea Craiova). Defensiva ciucanilor a primit 10 dintre cele 18 goluri în primele 45 de minute.

Ultima întâlnire oficială dintre cele două echipe a avut loc pe 30 octombrie 2024, în Cupa României, când Csikszereda s-a impus cu 2-1.

Tinerii jucători continuă să fie integrați rapid în Superligă, 22 dintre cei 25 utilizați de Csikszereda în acest sezon debutând în primul eșalon, iar Daniel Ștefan Bană se evidențiază ca fiind cel mai activ fotbalist U21 autohton, cu două goluri și două pase decisive în primele șapte runde.

Farul Constanța – Petrolul Ploiești, ora 21:00

Constanța a obținut două victorii acasă, 3-2 cu Oțelul și 2-1 cu Metaloglobus, și o înfrângere, în timp ce Petrolul este fără victorie în ultimele patru etape, cu doar două remize.

Defensiva Farului a fost vulnerabilă în debutul meciurilor, patru dintre cele nouă goluri primite fiind încasate până în minutul 15. Petrolul a avut cel mai slab procentaj de șuturi pe spațiul porții adverse în primele șapte runde, doar 18, față de 32 pentru Farul.

Bogdan Țîru ar putea bifa partida cu numărul 200 în Superligă, dacă va fi utilizat, în timp ce istoricul întâlnirilor directe arată avantaj pentru Farul: din șapte meciuri de la revenirea Petrolului pe prima scenă în 2022, constănțenii s-au impus de cinci ori, prahovenii o dată, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă confruntare directă a avut loc pe 28 aprilie 2025, Petrolul – Farul 0-1, gol marcat de Luca Băsceanu.

Antrenorul Liviu Ciobotariu a obținut cinci victorii în cele 16 dueluri cu Farul în toate competițiile, inclusiv în Supercupa României 2023, Sepsi OSK – Farul 1-0.