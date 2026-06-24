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Cupa Mondială: Donald Trump va înmâna trofeul echipei câștigătoare / Asta evocă momentul stânjenitor de anul trecut, de la Cupa Cluburilor

Donald Trump nu a venit la meciul de deschidere al Cupei Mondiale, dar măcar vine la ceremonia de închidere. Decizia e de natură să le amintească tuturor momentul stânjenitor de anul trecut de la Cupa Cluburilor, de care nimeni, dar nimeni n-a uitat.
Cupa Mondială: Donald Trump va înmâna trofeul echipei câștigătoare / Asta evocă momentul stânjenitor de anul trecut, de la Cupa Cluburilor
Luiza Moldovan
24 iun. 2026, 06:11, Sport
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul echipei câștigătoare a Cupei Mondiale de fotbal, programată să se încheie pe 19 iulie, a confirmat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Infantino a declarat că va participa la ceremonia de premiere alături de liderul de la Casa Albă.

„Vom fi împreună cu președintele”

„Vom fi împreună cu președintele la finală și vom înmâna trofeul câștigătoarei, bineînțeles”, a spus președintele FIFA.

Anunțul vine după ce Donald Trump nu a fost prezent la meciul de deschidere al competiției, fiind reprezentat de secretarul de stat Marco Rubio.

Prezența lui Trump la ceremonia de decernare a trofeului amintește de un moment stânjenitor petrecut la finala Cupei Mondiale a Cluburilor, disputată în Statele Unite vara trecută.

Momentul stânjenitor de care toți vor să uite, dar nu reușesc

Atunci, Trump și Gianni Infantino au înmânat trofeul formației Chelsea, însă președintele american a rămas pe podium în timpul celebrării victoriei, în loc să se retragă după ceremonie.

Gestul a părut să îi surprindă pe jucătorii echipei londoneze, care au ezitat pentru câteva momente în timpul festivității.

Imaginile cu Donald Trump alături de fotbaliștii aflați în sărbătoare au devenit unul dintre cele mai comentate momente ale competiției.

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