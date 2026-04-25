David Popovici, desemnat sportivul anului în natația românească, în 2025

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă în Complexul Sportiv de Natație din Otopeni. David Popovici a fost desemnat sportivul anului 2025, iar Adrian Rădulescu a primit trofeul pentru antrenorul anului trecut, în natația românească.

Popovici a obținut anul trecut aur la 100 m și 200 m liber la Campionatele Mondiale de seniori de la Singapore, dar și aur la 100 m și 200 m liber, precum și bronz la 50 m liber la Campionatul European de tineret de la Samorin;

Au fost premiați și juniorii anului din natație: Daria Silișteanu (feminin) și Robert Badea (masculin). Alături de cei doi au fost premiați și tehnicienii Andrei Pinticanu, Luis Lăcătuș și Iulia Becheru.

Daria Silișteanu este medaliată cu argint la 100 m spate la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni și cu aur la 100 m spate și bronz la 50 m spate la Campionatul European de juniori de la Samorin.

Robert Badea a obținut, în 2025, bronz la 400 m mixt la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni, aur la 400 m mixt și argint la 200 m mixt la Campionatul European de juniori de la Samorin.