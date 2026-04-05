Dennis Man, campion cu PSV în Olanda

PSV Eindhoven a devenit campioana Olandei cu cinci etape înainte de finalul sezonului, după ce Feyenoord a remizat duminică, în deplasare, cu Volendam, scor 0-0.
Dennis Man, campion cu PSV în Olanda
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
05 apr. 2026, 18:49, Sport

PSV Eindhoven, echipa la care evoluează și Dennis Man, s-a impus sâmbătă cu 4-3 în fața lui Utrecht, succes care a dus-o la 71 de puncte după 29 de etape.

În aceste condiții, Feyenoord era obligată să câștige pentru a mai păstra șanse matematice la titlu, însă egalul Volendam de duminică a făcut ca PSV să devină campioană.

Triumful lui PSV a declanșat imediat sărbătoarea pe străzile din Eindhoven, unde fanii așteptau cu nerăbdare pasul greșit al lui Feyenoord.

PSV a ajuns astfel la un total de 27 de titluri în campionatul Olandei, fiind depășită doar de Ajax Amsterdam, care are 36.

„Dennis Man este campion în Țările de Jos, după ce PSV a câștigat titlul cu 5 etape rămase de disputat! Felicitări!”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

