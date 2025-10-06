Depay ratează meciul Țărilor de Jos cu Malta din cauza problemelor cu pașaportul

Memphis Depay, golgheterul all-time al naționalei de fotbal a Țărilor de Jos, va lipsi de la meciul de joi din preliminariile Cupei Mondiale, contra Maltei, după ce și-a pierdut pașaportul în Brazilia, acolo unde evoluează pentru Corinthians.

Depay, în vârstă de 31 de ani, a devenit recent cel mai bun marcator din istoria „Portocalei mecanice”, depășindu-l pe Robin van Persie prin cele două goluri reușite în victoria cu 3-2 din deplasare cu Lituania, ajungând la 52 de reușite pentru națională.

Federația de fotbal din Țările de Jos a anunțat luni că „jucătorul a raportat pierderea pașaportului, ceea ce l-a împiedicat să își ia zborul programat din Brazilia, duminică seară”.

Selecționerul Ronald Koeman a confirmat incidentul, adăugând: „Memphis nu și-a găsit pașaportul în Brazilia, a mers la aeroport fără el – dar asta nu funcționează, nici măcar dacă ești Memphis”.

„Va zbura mai târziu, cu un pașaport de urgență, și va ajunge în Olanda marți dimineață. Toată lumea are dreptul să întârzie o dată”, a glumit Koeman într-o conferință.

Antrenorul a precizat că Depay nu va juca împotriva Maltei, dar ar putea reveni pentru meciul de duminică, împotriva Finlandei, de la Amsterdam.

În absența sa, Teun Koopmeiners (Juventus) a fost convocat pentru a-l înlocui pe accidentatul Quinten Timber.

Țările de Jos conduc Grupa G cu 10 puncte din 4 meciuri, la egalitate cu Polonia, dar cu un meci mai puțin disputat.