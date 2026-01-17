Dinamo București învinge campioana Volei Alba Blaj în Divizia A1 la volei feminin

Antrenată de Milos Gavrilovic, echipa dinamovistă, medaliată cu bronz în sezonul trecut, a câștigat primele două seturi, scor 25-23, 25-22. Alba Blaj a replicat în setul trei, impunându-se printr-un joc mai agresiv la fileu, scor 25-18. Însă, Dinamo și-a revenit rapid în setul patru și a închis meciul, după ce a câștigat actul cu 25-17.

Jucătoarele cheie ale lui Dinamo au fost:

Ana Cristina Miron – 16 puncte, inclusiv 2 puncte din blocaj, 38% eficiență în atac.

Mirta Velikonja Grbac – 13 puncte, 64% eficiență în atac și 5 puncte direct din blocaj.

Radostina Marinova – 36% eficiență în atac și 13 puncte.

La Alba Blaj, cele mai bune performanțe au venit din partea Mihaelei Otcuparu, intrată în setul secund, cu 15 puncte (4 din blocaj). Ariana-Cristiana Pîrv a adăugat 13 puncte, iar Drussyla Felix Costa – 11 puncte (56% procentaj în atac).

Prin acest succes, al nouălea din campionat, Dinamo se apropie la un singur punct de Volei Alba Blaj, care ocupă prima poziție a clasamentului. Pentru Alba Blaj a fost al doilea eșec din actuala ediție de campionat.