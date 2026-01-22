Djokovic, în turul 3 la Australian Open. A ajuns la 399 de victorii în turneele de Grand Slam

Cu scorul de 6-3, 6-2, 6-2, Djokovic și-a trecut în palmares a 399-a victorie într-un meci de simplu de Grand Slam, scrie AP.

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, se află în Australia în căutarea celui de-al 11-lea titlu la Melbourne Park.

În turul al treilea, Djokovic îl va întâlni pe Botic Van de Zandschulp, care l-a învins pe Shang Juncheng cu 7-6 (6), 6-2, 6-3.

Campioana en titre Madison Keys a învins-o pe compatrioata sa Ashlyn Krueger cu 6-1, 7-5.

Keys o va înfrunta în continuare pe fosta nr. 1 Karolina Pliskova, care a câștigat cu 6-4, 6-4 împotriva indonezienei Janice Tjen.

Alte două jucătoare americane au avansat la Australian Open. Amanda Anisimova a învins-o pe campioana de dublu Katerina Siniakova cu 6-1, 6-4, iar Jessica Pegula, cap de serie nr. 6, a câștigat cu 6-0, 6-2 în fața lui McCartney Kessler, partenera sa de dublu.

Anisimova va juca împotriva compatrioatei sale Peyton Stearns.

Pegula o va înfrunta în continuare pe Oksana Selekhmeteva, care a învins-o pe semifinalista din 2025, Paula Badosa, cu 6-4, 6-4.

Ben Shelton, cap de serie numărul opt și semifinalist anul trecut, a ajuns în turul trei după ce l-a învins cu 6-3, 6-2, 6-2 pe Dane Sweeny, .

Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 5, l-a învins pe compatriotul său italian Lorenzo Sonego cu 6-3, 6-3, 6-4.

Joi, Jannik Sinner își va continua încercarea de a câștiga al treilea titlu australian consecutiv când îl va înfrunta pe James Duckworth.

Naomi Osaka, de două ori câștigătoare a Australian Open, o va înfrunta pe Sorana Cîrstea pe Margaret Court Arena.