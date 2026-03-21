Dominik Paris obține al 25-lea succes în Cupa Mondială de schi alpin, la coborârea de la Kvitfjell. Al doilea schior din istorie la numărul de victorii în proba de coborâre

În vârstă de aproape 37 de ani, Dominik Paris a revenit pe prima treaptă a podiumului după un an, cu o cursă perfectă, în care a dominat pista Olympiabakken. Italianul a încheiat cu timpul de 1:45.37, fiind excelent în special pe sectorul final.

El l-a devansat pe campionul olimpic Franjo von Allmen (Elveția), care a terminat la doar 19 sutimi, după ce fusese foarte aproape la ultimul intermediar. Vincent Kriechmayr (Austria) s-a clasat al treilea, la +0.60 secunde.

Victoria are o semnificație specială pentru Paris. Este al 7-lea succes la Kvitfjell, una dintre pârtiile sale favorite.

De asemenea, reprezintă a 20-a victorie în proba de coborâre, ceea ce îl urcă pe locul 2 în istorie în această disciplină, devansându-l pe Peter Müller (Elveția).

Doar legendarul austriac Franz Klammer are mai multe victorii în carieră, cu 25.

În urma acestui rezultat, Dominik Paris urcă pe locul 3 în clasamentul de specialitate al sezonului, într-un an în care trofeul fusese deja adjudecat de elvețianul Marco Odermatt.