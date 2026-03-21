Dominik Paris obține al 25-lea succes în Cupa Mondială de schi alpin, la coborârea de la Kvitfjell. Al doilea schior din istorie la numărul de victorii în proba de coborâre

Italianul Dominik Paris a obținut o victorie impresionantă în proba de coborâre din finalul Cupei Mondiale de schi alpin, disputată la Kvitfjell (Norvegia), sâmbătă, ajungând la al 25-lea succes al carierei. Schiorul italian urcă pe locul 2 în clasamentul all-time la proba de coborâre.
Petre Apostol
21 mart. 2026, 13:04, Sport

În vârstă de aproape 37 de ani, Dominik Paris a revenit pe prima treaptă a podiumului după un an, cu o cursă perfectă, în care a dominat pista Olympiabakken. Italianul a încheiat cu timpul de 1:45.37, fiind excelent în special pe sectorul final.

El l-a devansat pe campionul olimpic Franjo von Allmen (Elveția), care a terminat la doar 19 sutimi, după ce fusese foarte aproape la ultimul intermediar. Vincent Kriechmayr (Austria) s-a clasat al treilea, la +0.60 secunde.

Victoria are o semnificație specială pentru Paris. Este al 7-lea succes la Kvitfjell, una dintre pârtiile sale favorite.

De asemenea, reprezintă a 20-a victorie în proba de coborâre, ceea ce îl urcă pe locul 2 în istorie în această disciplină, devansându-l pe Peter Müller (Elveția).

Doar legendarul austriac Franz Klammer are mai multe victorii în carieră, cu 25.

În urma acestui rezultat, Dominik Paris urcă pe locul 3 în clasamentul de specialitate al sezonului, într-un an în care trofeul fusese deja adjudecat de elvețianul Marco Odermatt.

