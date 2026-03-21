Prima pagină » Sport » Laura Pirovano câștigă Cupa Mondială de schi alpin la coborâre, după succesul de la Kvitfjell

Laura Pirovano câștigă Cupa Mondială de schi alpin la coborâre, după succesul de la Kvitfjell

Laura Pirovano a oferit o performanță de excepție sâmbătă, la finalele Cupei Mondiale de schi alpin, de la Kvitfjell (Norvegia), reușind al treilea succes stagional și adjudecându-și trofeul în cadrul probei de coborâre.
Laura Pirovano câștigă Cupa Mondială de schi alpin la coborâre, după succesul de la Kvitfjell
sursă foto: FIS
Petre Apostol
21 mart. 2026, 14:58, Sport

Laura Pirovano, în vârstă de 28 de ani, din Spiazzo, a încheiat cursa cu timpul de 1:30,85 minute, cu 15 sutimi mai rapidă decât campioana olimpică Breezy Johnson, din Statele Unite ale Americii.

Pirovano a întrecut-o cu 37 de sutimi pe principala rivală la globul de cristal al probei, Emma Aicher, din Germania, sosită a cincea.

„Nu știu ce să spun. Știam că va fi dificilă cursa și nu mă simțeam deloc pregătită, așa că această victorie este incredibilă. Trebuie să realizez tot ce s-a întâmplat”, a declarat Pirovano la finalul cursei.

Aceasta este a patra sportivă din Italia care câștigă Cupa Mondială la coborâre, după Isolde Kostner, Sofia Goggia și Federica Brignone.

Rezultatul marchează și prima dublă pentru Italia într-o singură etapă, după triumful lui Dominik Paris, în aceeași locație și în aceeași specialitate.

Laura Pirovano a încheiat cu 536 de puncte, Emma Aicher având 453 de puncte, iar Breezy Johnson – 413.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, italianca ajunge pe locul 7, cu 725 de puncte. În fruntea ierarhiei se află americanca Mikaela Shiffrin, cu 1286 puncte.

