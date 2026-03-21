Laura Pirovano câștigă Cupa Mondială de schi alpin la coborâre, după succesul de la Kvitfjell

Laura Pirovano, în vârstă de 28 de ani, din Spiazzo, a încheiat cursa cu timpul de 1:30,85 minute, cu 15 sutimi mai rapidă decât campioana olimpică Breezy Johnson, din Statele Unite ale Americii.

Pirovano a întrecut-o cu 37 de sutimi pe principala rivală la globul de cristal al probei, Emma Aicher, din Germania, sosită a cincea.

„Nu știu ce să spun. Știam că va fi dificilă cursa și nu mă simțeam deloc pregătită, așa că această victorie este incredibilă. Trebuie să realizez tot ce s-a întâmplat”, a declarat Pirovano la finalul cursei.

Aceasta este a patra sportivă din Italia care câștigă Cupa Mondială la coborâre, după Isolde Kostner, Sofia Goggia și Federica Brignone.

Rezultatul marchează și prima dublă pentru Italia într-o singură etapă, după triumful lui Dominik Paris, în aceeași locație și în aceeași specialitate.

Laura Pirovano a încheiat cu 536 de puncte, Emma Aicher având 453 de puncte, iar Breezy Johnson – 413.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, italianca ajunge pe locul 7, cu 725 de puncte. În fruntea ierarhiei se află americanca Mikaela Shiffrin, cu 1286 puncte.