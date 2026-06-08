Dosar exploziv în fotbalul european. Real Madrid solicită sancțiuni dure împotriva Barcelonei

Documentul ar fi fost pregătit la inițiativa președintelui Florentino Perez și a fost înaintat conducerii forului european pentru analiză, potrivit Siempre Madrid.

Cazul Negreira a izbucnit în 2023, după apariția unor informații potrivit cărora FC Barcelona a efectuat, timp de mai mulți ani, plăți către societăți asociate lui Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania.

Procurorii spanioli investighează circumstanțele acestor plăți, în timp ce oficialii clubului catalan susțin că sumele au fost achitate pentru servicii de consultanță și neagă orice tentativă de influențare a arbitrajelor.

Solicitare de sancțiuni împotriva FC Barcelona

Potrivit sursei citate, dosarul conține argumente și informații legate de plățile efectuate de FC Barcelona către fostul vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania, Jose Maria Enriquez Negreira.

Real Madrid consideră că faptele investigate de autoritățile spaniole justifică intervenția UEFA. Clubul madrilen speră ca forul continental să adopte măsuri disciplinare împotriva rivalei sale.

Barcelona este în continuare vizată de investigații în Spania în legătură cu presupuse acte de corupție sportivă. Clubul catalan a respins constant acuzațiile.

Referire la trofeele câștigate

Conform informațiilor apărute în presa spaniolă, oficialii lui Real Madrid apreciază că sancțiunile ar putea viza inclusiv perioada în care au fost efectuate plățile către Negreira.

În acei ani, Barcelona a câștigat mai multe trofee importante, inclusiv patru ediții ale Ligii Campionilor, în 2006, 2009, 2011 și 2015.

Decizia finală aparține UEFA

Relațiile dintre Real Madrid și UEFA s-au îmbunătățit în ultimele luni, după ce gruparea spaniolă s-a distanțat de proiectul Superligii Europene.

În 2023, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a descris cazul Negreira drept unul dintre cele mai grave episoade întâlnite în fotbal.

Deocamdată, UEFA nu a anunțat dacă va deschide o procedură suplimentară sau dacă va adopta măsuri împotriva Barcelonei. Dosarul transmis de Real Madrid urmează să fie analizat de departamentele juridice ale forului european.